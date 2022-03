Utelåst från datorn efter ”Strömsparläge”

Hej!

Alldeles nyss inträffade något underligt.

Jag har en äldre stationär dator som jag då och då använder till lite av varje.

Nu går det inte att komma åt den efter ha använt "Strömsparläge". Dator och skärm är bevisligen igång, men jag har blivit utelåst. Och hittar inget sätt att återfå kontrollen över situationen.

Moderkort: Asus P5Q Pro

CPU: C2D E8400

Bildskärm: Dell 2408WFP

OS: Win7

Datorn har alltid gått som en klocka. Stabil och pålitlig. Likaså bildskärmen.

Igår fick jag för mig, trots att jag mindes att det hade vållat problem någon gång långt tillbaks i tiden, att använda "Strömsparläge" då jag skulle vara borta från datorn under en kortare period.

Datorn stängde ner som förväntat.

Problemet uppstod när jag skulle ha igång datorn.

Att använda någon av knapparna på tangentbordet eller musen fungerade inte.

Det kunde ju i och för sig bero på inställningar i BIOS så jag försökte med startknappen till datorn (datorn var ju igång, på något slags lågvarv förmodar jag, och skärmen även den igång men nedsläckt) - så det handlade alltså om en "hård avstängning", d.v.s. att hålla in datorns startknapp tills den stängs av, vänta tills datorn är helt nedsläckt, och sedan med ett nytt tryck på startknappen starta datorn på sedvanligt vis.

Det som händer är att datorn startar (LED-ljus, fläktar, DVD, etc. snurrar, o.s.v.). Jag ser att tangentbord och mus aktiveras (LED-belysning).

Men ingenting händer på skärmen. Den är påslagen så klart, men förblir svart. Genom att använda knapparna på bildskärmens panel kan man kolla att rätt läge är inställt. Och det är det (DVD-D1, det är bara den kabeln som är inkopplad mellan skärmen och datorn).

Vid en sådan kontroll får man meddelandet på, den i övrigt helt svarta, skärmen: ”There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it or press the Input button on your display to switch to another source.”, följt av: "Entering Power Save" som glimmar till ett par sekunder innan skärmen åter blir helt svart. Det är allt. På något sätt verkar det alltså som om datorn fortfarande befinner sig i strömsparläge, trots att den alltså varit helt avstängd. Och råden på skärmen är alltså inte det som löser problemet här.

Efter att återigen att stängt av datorn stängde jag också av strömmen till transformatorn med strömbrytaren som sitter där (på datorns baksida) och där jag även pluggade ur själva strömkontakten till trafon. Lät det vara så i några minuter, pluggade in strömkontakten och slog på strömmen till transformatorn igen.

Startade om datorn och när den kom igång tänkte jag, lite på vinst och förlust, att jag skulle försöka nå inställningarna i BIOS ("Del"-knappen) och fick, till min förvåning, se startsessionen bli synlig på skärmen och Setupen laddas. Väl inne i BIOS ändrade jag inställningarna för tangentbord och mus (som hade varit helt inaktiverade för uppstart) så att blanksteg (spacebar) och musknapp var i läget "enabled". Sparade inställningarna och förväntade mig att allt nu skulle fungera som vanligt.

Det gjorde det inte. Men nu gick det inte ens att komma in i BIOS. Trots många försök enligt samma metod som ovan.

Efter ett antal upprepade försök med s.k. "hårda avstängningar" med visst mellanrum – som inte gav något resultat lät jag saken vara och datorn fick vara i vila helt utan ström (sladden utdragen) fram till idag (vilket är c:a 16 timmar). Efter att även dagens startförsök misslyckats enl. vad som beskrivits ovan, bestämde jag mig för att göra en ”brutal avstängning” (vilket är vad jag menar med att rycka ut strömsladden medan datorn är igång), för att, som jag hoppades, på så sätt komma förbi den förmodat fastlåsta inställningen för ”Strömsparläge” (i Windows).

Tyvärr hade inte heller det någon effekt.

Scenariot är det samma: datorn snurrar och går men någon signal till skärmen, som såklart är påslagen, kommer det inte. Den är lika kolsvart som tidigare (bortsett från de meddelande man får om man använder skärmpanelens knappar, redan nämnt ovan).

Så, alla kunniga här på SweClockers, vad göra nu (borträknat ominstallation av OS, det skulle ju vara det absolut sista och minst önskade alternativet)?

Finn det något sätt att komma åt och påverka/stänga av ”Strömsparläget” och få systemet att rulla på som vanligt igen?