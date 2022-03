Mediajobbdator: Liten, snabb, tyst. <15k

Jag jobbar mycket hemma med att skapa content till webbsidor, ljudfiler, bilder etc. Jag behöver en dator till det, som jag även kommer använda som min vardagsdator.

Jag behöver en ny dator som kommer användas till:

- Ljudredigering (relativt stora och många filer)

- Simplare videoredigering.

- Photoshop etc

- Vardagsbruk

Jag vill att den ska vara:

- Liten

Detta är en önskan. Inte en definitiv nödvändighet.

- Snabb läs/skrivhastighet

- Tyst

- klara minst 2 skärmar

Vad som inte behövs:

- Skärmar.

Har redan 2 st.

- Gamingprestanda

Spelar aldrig spel längre, så nu skiter jag i det.

Budget:

Lite osäker här. Under 15k om möjligt, ju lägre desto bättre givetvis.

Övrigt:

- Behöver minst 3-4 USB

- Kommer ej användas till gaming

- SSD all the way

Jag såg en vit mini ITX och blev lite kär i den designen, men vet inte om vad jag skulle behöva platsar i ett litet chassi. Min "inspiration" är att eftersom jag inte längre gamear kan jag nog spara in en hel del. Jag vet inte riktigt vilka delar som funkar med vad, särskillt vid bygge av mindre än normal storlek.

Det skulle vara jättekul att få några kompletta buildförslag.