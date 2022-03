Studio Workstation för musik och ljudproduction

Tja.

Jag håller på och hjälper en kompis att snickra ihop en ny dator till hans studio.

Han kör iMac just nu. Men vi kollar på vad för PC han skulle kunna köra.

Programmet skulle vara Cubase och sjukt mycket addons.

Vad kan man köra som klarar mer än 128gig RAM. Han skulle vilja ha över 128gig. Så där ju vanliga "gaming burkar" out of the question.

Threadripper och intels socket 2066 är ju 3-4 år gammalt. Lite segt o köpa t ex Threadripper för 20lax som är 3 år gammal.

Ska man ändå köra med det?

Xeon varianter?

Jag vet inte heller riktigt om det är core count eller Single thread speed som är viktigt när han proddar. Han verkar inte riktigt veta själv heller.

nån som har erfarenhet?

budget: strax under 100k typ.

Sen kanske det bara skulle vara overkill med mer än 128gig RAM o han skulle klara sig med 128gig o ett intel 12900k system? Därför jag frågar.