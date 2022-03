Jag har använt min dator nu i 3 år och den har funkat helt perfekt. 16gb ram, nvidia geforce 2070, i7-8700 cpu. Jag har aldrig haft något problem med min dator och kört på höga frames under dessa 3 år. Imorse när jag starta min dator var allting 100 gånger segare. När jag klickar med musen svarar den med en delay och försöker jag komma in på exempelvis spel som Valorant tar det över 20 minuter bara för att komma in på spelet. Bara menyn i spelet var så laggigt att jag inte ens försökte starta en match. Jag testa även andra spel och det var samma problem. När jag inte har något aktivt alls på dator fungerar den som den ska, dvs laggfri. Men så fort jag startar vilken applikation (discord, steam osv) som helst blir den fullständigt seg och laggig igen.