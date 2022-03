Spela in gameplay retrokonsoler

Hej!

Jag har lyckats med mitt JVC DT-V1710CG projekt och nu är det dags för nästa projekt eller ja flera projekt, försöka förstå sig på att koppla in flera konsoler, dreamcast, Wii osv men det får väl bli en annan tråd.

I vilket fall så har jag fått idén att jag vill spela in retrospels gameplay när jag spelar retrospel, jag har ingen aning om vilken konsol som kommer spelas mest, kör just nu via mister men äger faktiskt en del retro konsoler.

Jag fattar inte riktigt hur jag ska spela in gameplay, jag är bryr mig inte om att streama alls, jag vill bara spela in gameplay helt enkelt, det kanske är värt att nämna att jag äger inte capture card alls och jag har inte ens spelat in gameplay för nyare konsoler såsom switch, ps4 osv.

Det är väl också värt att nämna att jag äger en OSSC som jag i princip aldrig använder men men.

Så ja det är väl dags att gå in i retrodjungeln nu och få så mycket hjälp som möjligt på traven.

/Peshti