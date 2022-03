Hej. Jag ska läsa programmering 2 om 3-4 månader och måste kunna grunderna i C++ och C#. Jag kan PHP och Python sen innan. Vill även passa på att fråga vad skillnaderna är mellan C# och C++. Har ni en länk eller youtube serie så är jag nöjd. Det kan vara på Engelska eller Svenska, ser helst att det är på Engelska dock.