M1 Ultra hack i häl på Ryzen Threadripper 3990X i flertrådad prestanda

Apples M1 Ultra presterar riktigt bra inget snack om saken.

Amd Threadripper är idag lite outdated och det dröjer tills det kommer en bra ny. Först ska AMD stödja ddr5 minne, sedan ska detta ddr5 minne hinna bli bra och prisvärt.

Det är på flera sätt roligt att jämföra datorerna men de har oftast helt olika användningsområden. Varvid det mer bara blir att man kan säga att en viss produkt är så snabb och jämföra emot ett annat som ändå inte är ett alternativ.

Det stora med Workstationdatorer är att man verkligen kan kan ösa på dem ram och ssd. Och för konsumenter att priset inte är svindyrt. Om 20TB ssd kostar 200 000kr extra, så är det för de flesta konsumenter som köper mer extrema datorer ändå irrelevant.

Inte för att reta upp 640k ought be enough for anybody förespråkarna för mycket. Men 128GB ram och 8TB ssd som är max är ett tak många riktiga nördar passerade i behov för länge sedan. Dock löser majoriteten av detta genom att sprida lasterna på flera datorer, både i hemmet, jobbet, azure etc. Så om man köper X antal M1 Ultra fullutrustade, så är det ytterst få privatpersoner som ej kan köra sina laster på dessa för dem fördelas.