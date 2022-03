AMD uppges avaktivera överklockning för Ryzen 7 5800X3D

Here we go again. Om det stämmer så får vi snart läsa saker i stil med

"We have listened to feedback from the community" och snart får vi tillbaka överklockningen igen. Bara tråkigt att de måste ta dåliga beslut som gör folk besvikna innan de tar bra beslut.

Överklockning sker ju alltid på egen risk. Vi behöver inte någon som håller oss i handen. Rent trams.

Som svar på frågan i slutet: Ja, det är inte bara viktigt, det är ett icke förhandlingsbart krav. Den dagen jag köper ett moderkort, grafikkort eller processor som inte har stöd för överklockning så är mitt datorintresse dött, borta, över, adjö, förbi... Ni fattar. Datorer skulle inte vara ett dugg intressant för mig om man inte fick sitta och försöka kräma ut de där sista 1-20% extra prestanda som överklockning ger.