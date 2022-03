Hitta LGH i GBG

HomeQ fick jag lägenhet på några veckor utan köpoäng med anställning, en kollega som flyttade till göteborg fick tag i lägenhet innan han påbörjade sin anställning. Båda via Wallenstam.

Så som jag sett och fått erbjudande på, sök de mer "icke prisvärda" lägenheterna om du är ute efter något på kortare varsel. 9k för 45kvm är dyrt för min 2a men samtidigt gick det väldigt fort att få tag i, och så länge tänkte jag inte bo där.

Dyker upp renoverade lägenheter på 70+kvm för 6-7k i månaden ibland....men väldigt många som söker de...så där är man rätt körd.

Annat tips, stena fastigheter har många lägenheter i vissa områden, typ sisjön är mycket nybyggt, men HomeQ märker inte de med egen tvättmaskin för det ingår inte...men är fördraget så man kan enkelt stoppa in själv...så sorterar man på tvättmanskin så dyker inte de lägenheterna upp och kan ha lägre söktryck än andra.

FInns mycket i sisjön, hyffsat nybyggd (nytt vs gamalt är inte jättestor prisskillnad på), mölndal, wallenstam har byggt mycket i kallebäck som kanske dyker upp inom 6månader efter att första rundan hyresgästerna börjar hitta annat.