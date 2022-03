Vilken Nätverkskabel ska jag köpa?

Hej, kommer äntligen få fiber om någon månad och då undrar jag vilken kabel jag ska använda.

Kommer dra in fibern i rummet under mig och behöver då dra ut en kabel till fasaden och in i mitt rum ovanför.

Rummen är på skuggsidan så det är aldrig direkt solljus och bor i Nedre delen av landet så det är aldrig jättekallt.

Då undrar jag vilken av dem här kablarna är bäst!

En som är för utomhusbruk:

https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/natverkskablar/nat...

Eller en vanlig:

https://www.komplett.se/product/1127213/datorutrustning/natve...

Tack för all hjälp!