Hårdvarukryptering vs software

Har en Samsung 960 Evo som stödjer hardvaru encryption. I Magician kan man enabla encryption, dock så krävs en ominstallation av Windows för att detta ska ske. Jag har även läst att man måste installera Bitlocker efteråt, förstår inte riktigt varför, om så är fallet.

Sen tänkte jag på VeraCrypt, jag har en Intel processor som stödjer AES, Some processors (CPUs) support hardware-accelerated AES encryption,* which is typically 4-8 times faster than encryption performed by the purely software implementation on the same processors.

https://veracrypt.eu/en/docs/hardware-acceleration/

Men jag förstår inte varför CPU resources skulle användas, när man bootar up Windows så sker en encryption, och systemet är encrypted under tiden man använder det. Är det så att de pratar om virtuell encryption, där man i Windows eller en annan drive skulle krypterar diverse filer eller mappar?