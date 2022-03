Skrivet av lillaankan_i_dammen: Mina prylar går ej sönder under garantitid. Jag köper dock prylar som krånglar men inte konsumentsaker. Gå till inlägget

hahaha, funny, i need to know... vilka prylar köper du som krånglar ?

Ganska känt at vissa saker håller för garantitid, och äldre saker håller längre, Ett fint exempel är brödrostar, som de faktiskt hade en undersökning om, då rotar från 30-80 talet höll bättre än 2000-2020 talets rostar... men det är inget nytt...