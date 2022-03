Warhammer 40k, Warhammer AoS, Andra miniatyr-krigsspel och andra delar av hobbyn.

Skrivet av Calle1991: Hej!, hittade ingen tidigare tråd för detta men rätta mig om jag har fel.

Tänkte kolla om det är någon här på forumet som pysslar med analoga tabletop krigsspel eller miniatyrmålning generellt.

Vilket/vilka spelsystem spelar ni?

Dela gärna bilder på era senaste alster om ni känner för det.

Är i uppstartsfasen på en Dark Angels armé till 40k efter sisådär 12 års uppehåll.

Jag kom först i kontakt med Warhammer i grundskolan år 1999 och var rätt aktiv i typ 10 år, nu är man tillbaka och återigen beroende av plast-knarket. Gå till inlägget

Jag har pysslat en hel del i mina yngre dagar. Första kontakten var nog 2002 när bästa kompisens storebror hade ett gäng Gen1 spacemarines (WH40K).

Under högstadietiden, typ 2006-2007 hade jag ett par kompisar i klassen som hade gubbar. De fick mig intresserad, slutade med att jag gick med i en spelförening i Växjö (Shoutout to VÄS) och började måla, spela och hänga där. Då var det en Tau Empire-armé och drömmar om att köpa Forge-world varianten där människor hade inkorporerats in i Tau (Gue'vesa). Det fanns dock noll kronor i plånboken som ung. Slutade med att jag sålde av grejerna när jag flyttade ihop med tjejen efter gymnasiet och jag drömmer än idag om nostalgin och känslan av att köpa gubbar. Jäkla drog!

Gjorde ett försök att återuppliva intresset och börja måla lite pryttlar till det där nyare squad-baserade WH40K baserade spelet i mitten av 2020. (Man har lite färre gubbar och går varannan gubbe). Men det slutade med att jag köpte gubbar och färg för kanske 500kr och målat 2 av 3 gubbar första tre veckorna. Sedan dess har jag inte pillat på gubbarna.

Jag skulle säga att VÄS var en central del i att jag orkade med att bygga, måla och allt det där. Hemma eller bara med ett par kompisar har till synes inte funkat för mig.