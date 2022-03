DuckDuckGo filtrerar bort ryska träffar

Vill bara informera er som också använder DuckDuckGo att de nu börjat filtrera bort vissa sökresultat på grund av den ryska invasionen av Ukraina.

DuckDuckGo CEO Gabriel Weinberg:

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️

At DuckDuckGo, we've been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation.

https://archive.ph/cKqbK

Bytte precis till Brave men om någon har ett ännu bättre alternativ så dela gärna med er.