Dela Amazon Prime Video med andra familjemedlemmar?

Skrivet av pv2b: Hej! Min fru har ett abonnemang på Amazon Prime Video, som hon gärna vill dela med mig, utan att för den sakens skull dela hela sitt Amazon-konto, eftersom det är kopplat tiill så mycket annat, inte bara Prime Video. Vi hittade denna metod, men menyvalen verkar inte finnas när vi kollar? Gå till inlägget

Jag tror du ska klicka på avatarbilden (gubben längst till höger)

och lägga till en profil.

Create and Manage Prime Video Profiles via the Website

You can create and manage Prime Video Profiles through the website.

You can have up to six user profiles (the default profile, plus up to five additional profiles, which can be either adult or Kid's profiles) within Prime Video on a single Amazon account.

To create and manage (edit/delete) a Prime Video profile on the website:

On the Prime Video home page, select the profile name next to Who's Watching?

Click +Add new to create a new profile. You'll be asked to give it a name before saving it.

Click Manage profiles then click Edit profile on the next screen. Select the profile you wish to edit, remembering to save your changes. The option to remove profiles is also on this screen.