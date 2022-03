Helgsnack: Hur ser ditt fotointresse ut?

Skrivet av Bankai: Några bra tips på hur man kan ta schyssta bilder(natur och hundar främst) med sin telefon?

Har alltid tyckt att mina bilder inte riktigt når upp dit jag vill, och så ser man andra som tar riktigt grymma bilder med sin telefon. Eller är det helt enkelt så att många redigerar sina foton i efterhand nu för tiden? Gå till inlägget

Ljus, mera ljus och kontraster.

När du fotar hunden så gör det gärna utomhus, ju mera ljus ju bättre, då får du bättre bildskärpa, max exponering på kortast tid, reducerat brus på bilden. Fota gärna i max upplösning, och skala ner sen (t.ex från 40/108 mpixels vad du nu än har, till 10 Mpixels) så får du bättre bildkvalité, detta gäller dock bara bilden du tänker ha online, ska du ha det på print sen, så är det max res. som gäller (300 dpi min).

Fota så solen lyser på hunden och inte i motljus, vinkla in det område du tar bilden på så det blir en bra kontrast balans mellan subjektet och bakgrunden (t.ex. så bör bakgrunden vara lite mörkare än hunden), eller du kan vinkla det lite så solen lyser på 70% av hundens ansikte och lite från siden så du får lite "fill light" (vet inte vad det heter på Svenska), men det ger en känsla av "3D" i bilden. Använd gärna RAW format när du sparar bilden (inte jpeg) så du kan efterredigera i Photoshop och ställa in kontraster själva, ljus och färgmättad etc. HDRI all the way.

Kan fortsätta i evigheter, men finns hur mkt. som helst att söka på youtube av bra tutorials.