Nytt och gammalt! (3xHDD, 3xMöss, 1xladdare)

Säljer av lite som jag har liggandes, bud på allt men under startbudet släpper jag det inte såvida jag inte är helt fel ute på priserna.

1 st Seagate Exos 7E8 8TB *Ny*

Fick denna på RMA så den är fortfarande inpackad. Garanti fram till December 2025. Kunde inte vänta så köpte en ny disk medans RMA-ärendet behandlades.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5160190

Startbud 1500:-

2 st GG Model 0 Wireless Mouse

Båda dessa är Fyndvara klass 1 (nyskick) från Webhallen, en är fortfarande plomberad. För stor för mig så gick över till en mindre mus.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5535603

Startbud: 500:-/st

2 st WD30ERFX 3TB

Suttit i min nas, båda rensade och Crystal Disk finns som bilder.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1335006

Startbud 150:-/st

1 st Belkin Wireless Charging pad 10w *Ny*

Trådlös laddning till telefon, hittar inte denna exakta modell på prisjakt så fick bli NoN länk. https://www.netonnet.se/art/mobil-smartwatch/mobiltelefontill...

Startbud 100:-

1 st Logitech G305 Mus (inte med på bild)

Bra mus som ersattes av en Razer Orochi

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4805874

Startbud 150:-

