M.2 dyker inte upp som bootbar

Skrivet av Caenyl: Har bootat från en sata ssd innan men drog ut den och installerade win på m.2an istället och rensade sedan sata ssdn för lagring istället Gå till inlägget

Så du hade bara m.2 ssdn fysiskt inkopplad i datorn och ingen annan under installationen och du har inte kopplat in de andra ssdn på en annan sataporrt när du rev isär datorn ?

Har du varit in i bios och kontrollerat varifrån det startar booten ?