En grej som jag noterat i manualen för skärmen som jag använder vilket är en U2415.

"To help maintain the best image quality on your monitor, use a dynamically changing screen saver and turn Off your monitor when not in use."

Jag antar att det finns en risk för burn in om det står vid en blank skärm vid långa perioder.

Är det bara strunta rekommendationen eller ska man byta till en skärmsläckare?