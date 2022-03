Ny Ryzen 5900X - slumpmässiga omstarter

Update: Gigabyte hade tydligen släppt ännu en ny BIOS, F63A. Den jag hade tidigare, F61C finns inte ens längre på hemsidan. Jag har flashat till F63A och har spelat glatt en timme nu, vilket är längre än jag lyckats tidigare. Så jag gissar att den nya BIOS versionen löst mitt problem. Tack för svar Aeig <3

Lämnar kvar orginalposten nedan ifall det hjälper någon:

Hallå.

Jag uppgraderade nyligen min CPU från en Ryzen 2700 till en Ryzen 5900X.

Nu har jag problem med slumpmässiga omstarter när jag spelar. Kommer ibland efter 5 minuter i spel, ibland efter 45.

Datorn går fint i prime95 och furmark.

Före uppgraderingen var systemet stabilt, har aldrig haft problem med instabilitet tidigare.

Alla temperaturer är relativt låga, runt 65 på CPU när den krashar.

Systemet:

* Gigabyte B450 Aorus Pro

* Ryzen 5900X

* 128GB Corsain minne (CMK64GX4M2E3200C16). 4 stickor a 32GB.

* Corsair RM750X

* GTX 1080

* Noctua NH D-15 på cpun.

Det här är min andra 5900X, den första jag fick från inet uppvisade samma problem.

Den skickade jag tillbaka, inet testade den utan problem ett par dagar men jag fick ändå en ny (inet är förjävla bra <3).

Den nya ersättnings-CPUn har samma problem som den tidigare.

Så jag börjar misstänka att det kanske är mitt moderkort som spökar?

I Event Viewer kan jag läsa följande från WHEA logger:

```

A fatal hardware error has occurred.

Reported by component: Processor Core

Error Source: Machine Check Exception

Error Type: Bus/Interconnect Error

Processor APIC ID: 8

The details view of this entry contains further information.

```

Jag har senaste BIOSen F61c.

Har installerat senaste chipset drivisarna från AMD.

På den förra CPUn spenderade jag ett par dagar med att försöka tweaka i BIOS. Provade mecka med:

* PBO

* Cool and quiet

* RAM hastighet

Utan framgång.

Att det är just i spel den krashar hajjar jag inte riktigt. Jag har testat olika kombinationer av antal kärnor och test i prime95 och med och utan furmark på samtidigt, men jag lyckas inte provocera fram en krash. Kanske har spel något speciellt mönster av CPU-belastning? Det händer ju rätt mycket med spänning och frekvens per kärna under spel som kanske är svårt att fånga med ett mer statiskt test om prime95?

Vad kan jag göra? Borde jag köpa ett nytt moderkort? Börjar bli ofantligt less på det här