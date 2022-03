Rigg säljes, vattenkyld Radeon VII, Ryzen 5 2600x osv.

Fractal Design Define Mini C Svart

3st Noctua NF-A12x25 PWM

MSI B450M MORTAR TITANIUM

Samsung 970 EVO Plus 1TB

Seasonic FOCUS Plus 750W GoldMSI B450M MORTAR TITANIUM

G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL14 Flare X

AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 19MB

Noctua NH-U12A

Sapphire Radeon VII 16GB

EK-Vector Radeon VII - Copper + Acetal

EK-Vector Radeon VII Backplate - Black

EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM med pump

EK-CoolStream RAD SE (240) Slim Dual

Original kylare till grafikkortet finns men inga skruvar eller die bracket.

Det är en del coilwhine när man pushar grafikkortet till absolut max.

På bilden ser ni att rören har blivit lite missfärgade, har ingen aning varför, vätskan är lika klar som när jag byggde den.

10k eller högst bjudande.

Vill helst inte skickas med post, vill helst möta upp för försäljning.

Kan tänka mig att sälja den i delar om det är mer intressant.

