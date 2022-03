Söker folk över 18 som spelar Golf with your friends, golf it, RDR2, GtaV, DBD, Rocket League med flera via steam

Hej. Jag heter Jonas men mitt gaming alias är Crazytoeee. Jag söker folk över 18 år som vill spela följande via steam.

Games:

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Rocket League

Dead by Daylight (Spelar oftast som The Huntress men vill prova survivor)

Golf it

Golf with your friends

Tekken 7

Worms Armageddon

Amoung us

Skicka ett PM här på Sweclockers bara så får du min steam.