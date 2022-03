Hjälp, Pris

Vet inte om jag postar fel men jag skall sälja min gamla burk, men vet inte vad jag kan begära för den

men den har följande

CPU

AMD Ryzen 7 3700X 46 °C

Matisse 7nm Technology

RAM

32,0GB Dual-Channel Unknown @ 1572MHz (16-18-18-36)

Motherboard

Gigabyte Technology Co. Ltd. X570 AORUS ELITE (AM4) 31 °C

Graphics

ASUS XG32VQR (2560x1440@144Hz)

4095MB NVIDIA GeForce RTX 2070 (Gigabyte) 50 °C

Storage

465GB KINGSTON SA2000M8500G (SATA-2 (SSD))

Optical Drives

No optical disk drives detected

Audio

NVIDIA High Definition Audio

Chassi är https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-c...

Datorn är komplett med fläktar och psu, men just nu kom jag inte ihåg vilka märken det var på