Grafikkortspriser i Sverige vänder nedåt

Skrivet av Sh4d0wfi3nd: Hög inflation och ganska låg svensk krona. Gå till inlägget

Ja plus hög inflation även på dollar, höga minaralpriser, höga drivmedelpriser etc. etc. Jag gnällde mest på detta "introduktionspris" som var bluff redan då men riktiga inflationen är säkert minst runt 10%. Ta inte SCB eller amerikanska myndigheters hokus&pokus inflationsmätning på allvar. De väljer en varugrupp som passar målet, dvs att visa inflationen så lågt som möjligt.