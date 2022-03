Letar efter headset med brusreducering främst för jobb

Sitter och letar efter nytt headset främst för att ha i jobbet men det gör inget om de kan spela musik hyffsat också.

Idag har jag Jabra Evolve 2 65 men önskar ett over-ear med aktiv brusreducering istället. Testade att köpa in Sony WH-1000XM3 men där är ju hörluren bra men inte så värst bra ljud via mik och kollegan var inte helt nöjd över hur den luren hanterade att vara ansluten till två enheter samtidigt.

Frågan är vad kör ni med? Är det privata gamingheadsets som ni kör även på jobbet eller har ni något från t ex Bose, Poly eller Jabra?

Kikat lite på EPOS 361 som verkar lovande och Bose 700. Jag vill ju gärna hitta något som har bra ljud både via hörluren och mikrofonen men som sitter väldigt skönt under långa sessioner utan att man blir varm runt örat. Här hade det ju varit idealiskt att fråga någon som jobbar på t ex en kundtjänst eller servicedesk vad som används och funkar, var länge sedan jag själv satt så mycket i telefon att de modeller som fanns då sedan länge försvunnit.