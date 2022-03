Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-P09RUGG Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Ethernet: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : A8-5E-45-55-4A-8E DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:9b1:4658:d100:10bc:de79:1b93:f593(Preferred) Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:9b1:4658:d100:4541:a293:e695:58ef(Preferred) Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::10bc:de79:1b93:f593%13(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, 17 March 2022 15:26:39 Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, 18 March 2022 15:26:39 Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%13 192.168.1.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 111697477 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-76-2A-12-A8-5E-45-55-4A-8E DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%13 192.168.1.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Unknown adapter Local Area Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Private Internet Access Network Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-F1-F3-C9-85 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes