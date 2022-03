Äldre Asus-routrar måltavla för virus

Nyheter som dessa är varför jag älskar Sweclockers! <3

Hade varit helt bakom flötet annars och ens internetbaserade verksamhet hade kunna förstörts i ett nafs!

Jag har:

Router: "RT-AC55U"

Firmware: "3.0.0.4.382_51812-gfc187f1"

När jag klickar på firmware-ikonen och även går till Firmware Upgrade och klickar på "Check får jag:

"The router cannot connect to ASUS server to check for the firmware update. After reconnecting to the Internet, go back to this page and click Check to check for the latest firmware updates."

Här hittar jag: https://www.asus.com/SupportOnly/RTAC55U/HelpDesk_BIOS/

Den senaste jag kan plocka hem är: "Version 3.0.0.4.382.52236" från "2020/06/04" men den är ju nästan 2 år gammal snart.

ASUS lär väl ha slutat tagit fram nya firmwares-versioner åt AC55U?