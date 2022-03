Skrivet av YamahaDGX630: Hej på er!

Söker hjälp av någon eller några som har erfarenhet av att flasha RTX-kort med NvFlash har ett EVGA 3080 XC3 Ultra som jag nu har monterat på EVGA's Hybrid Kit. Produkten är alltså egentligen ett EVGA 3080 XC3 Ultra Hybrid, fast med standard-bios för luft-modellen! Önskar därför att flasha till motsvarande Hybrid-bios! Men får "ERROR: GPU PCI Device ID mismatch" när jag försöker flasha! Beror det på att min modell är av LHR-modell, medan bioset jag försöker flasha till är icke-LHR? @davidthedoom, har du erfarenhet av detta? Gå till inlägget

https://www.overclock.net/threads/official-nvidia-rtx-3090-ow... gå in under Flash guide, jag misstänker att du ev har fel Nvflash version eller att du råkat dragit ner FTW Ultra bioset (3pin vs 2pin) går ej då

https://www.techpowerup.com/vgabios/227530/evga-rtx3080-10240... - XC3 bios

Sen i regel tror jag de har samma fläktkurva osv ändå, så jag rekommenderar snarare att göra en undervolt manuellt.