Datorn tvärdog och går ej att starta igen 1v efter hårdvarubyte

Detta återkommer ofta i en killes kanal på Youtube där han lagar folks datorer. Kolla igenom ett avsnitt och se om du kan hitta något som kan stämma in. Det bästa är helt enkelt att ta bort så mycket onödigt och prova felsöka. Börja med att ta bort ramminnen och prova ett och ett i de olika slotsen, reset CMOS, kolla så processorn faktiskt sitter i korrekt och kylaren sitter hårt på. Kolla även under CPU så inget är skadat i sockeln. Kolla på baksidan av CPU så inga pins är böjda etc. Sedan prova med annat nätagg. Dra isär alla sladdar och tryck i igen. Har du ett moderkort med felkod?

https://www.youtube.com/watch?v=UA37fElFVhs denna killen har många videos från folk som inte får något på skärmen, kolla igenom och se om hans felsökning kan hjälpa dig.