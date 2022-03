Hej ja har en gammal laptop som ja gick in i bios o ändrade "Secure boot" till disabel ... och när ja startar om datorn så är skärmen helt svart och ja kommer inte in i bios lr nåt ...den startar oså men skärmen är helt svart ...har provat koppla in en annnan skärn utan framgång....tacksam för hjälp!

/Mvh