Server + 2 datorer på LAN. Hur dirigera WAN-trafik till servern?

Det beror helt på hur många ip-adresser du får. men gissningsvis får du max en publik ip, och då kommer du behöva en router där du portforwardar "alla" portal till din server.

Japp, 1 publik IP blir det.

Hm, när du skriver "alla portar", menar du alla portarna jag nämnde ovan - eller iaf allt som servern ska lyssna aktivt på?

Som följdfråga isf: Om man port-forwardar port 80 till servern, skickas då inte all inkommande data på port 80 till servern?

Jag tänker, att om en annan dator på LANet t.ex. knappar in adressen till en hemsida i sin webbläsare, och den hemsidan skicka all svars-data tillbaka via port 80, som då dirigeras bort till server-datorn, istället för till den dator som efterfrågade datan?

Eller fattar jag fel?