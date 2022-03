Skrivet av SCORPIUS: När jag ändå skriver.. vilka singel player spel rekommenderar ni till mig som inte finns till PC? Gå till inlägget

Typ alla spel av Naughty Dog, så Uncharted-serien och The Last of Us-serien. Uncharted (de tidiga spelen) kan kännas lite daterade rent spelmekaniskt, men båda The Last of Us är måsten för en ny Playstation-ägare.