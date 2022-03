Windows 11 kan få vattenmärkning om systemkrav kringgås

Jag var på ett av sveriges största nöjesparker och skulle åka en åkattraktion som gick snabbt och högt upp. Sedan såg jag skärmen till datorn (windows HMI) för styrsystemet och det stod på monitorn This copy of windows not genuine

Jag tänkte de har bara hittat styrsystemet och windows på någon skum sida på nätet och dragit hem, inget att orora sig för och jag satte mig i åkattraktion.

Skämt åsido vet jag hur ofta denna kan komma på volymlicenser. Och lite samma sak ser jag med vattenmärkningen. Den är till för att varna, vet man om problemet så kan man blockera felet och se det som hanterat.