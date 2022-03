Hej,

Kan jag köra en usb c dockningstation från min macbook air m1 2020 via en hdmi från dockningen till en av skärmarna sen mata in en https://www.amazon.de/dp/B00O6G5ZGI?tag=macgenius-21&ascsubta... sån som är en usb a till hdmi in i dockningstationen.

Kommer detta funka så båda skärmarna är igång?