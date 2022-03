Datorbygge - Behöver råd och tips (Budet mål ca 15000 kr)

Hej och välkommen till forumet

Du tänker rätt på grafikkortet och mängden RAM.

Chassi: LianLi lancool II är inget dåligt chassi, men Lancool 215 har mycket bättre luftflöde, med dovt ljud från stora fläktar.

CPU: 10700KF är 2 generationer gammal, en 12700KF är inte mycket dyrare. AMD har dock några intressanta släpp i april och med ett AMD-grafikkort finns det vissa fördelar med att ha både CPU & GPU från dem, men AM4 plattformen sjunger dock på sista versen.

GPU: 6600XT är ett bra och relativt prisvärt grafikkort och AMD är definitivt rätt för 1080p.

Moderkort: Intel 10 & 11 serien kan kombineras med både 400 & 500-serien, men med tanke på hur prisvärd 12-serien är, så är det nog värt några kronor extra för ett moderkort i 600-serien.

RAM: Du vill minst ha 3200MHz med matchande latens på CL16

SSD: Den är bra men för spel så duger det med en SATA om det är billigare.

CPU-kylare: Pure Rock är bra, en av dem bättre men även den kan få det lite svettigt med en 8 kärnig CPU, jag brukar tänka "go big or go stock"

PSU: Jag har ingen koll på aerocool och det är bara brons certifierat, i dagens läge vill du nog ha guld och jag brukar hålla mig till seasonic eller corsair generellt.

OS: Kan du inte ladda ner på ett USB och installera själv? ...och sedan köpa en aktiveringsnyckel eller om du har ett windowskonto du kan flytta.

Behöver alla delar vara från Inet?

Se på trissor allt utom grafikkortet fanns visst på Inet.

Edit: Glömde Harald blåtand, jag kör med en liten plupp i en USB-port för det, funkar kanon till både en handkontroll och hörlurar simultant. https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=1701762