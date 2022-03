Ghostwire Tokyo (PC)

Tjena!

Säljer en spelkod till Ghostwire Tokyo som släpps nu på fredag den 25/3. Fick koden vid köp av utvald ASUS-produkt.

Instruktioner:

1. Besök gamesplanet.com och logga in med ditt Gamesplanet eller ditt ROG-konto eller skapa ett nytt gratis

2. Lägg till spelet Ghostwire Tokyo i din varukorg

3. Vid kassan klickar du på "Lös in en kupong", skriv in din kupong och klicka på "lös in"

4. Priset sjunker till 0. Klicka på knappen "Köp nu" för att få ditt spel gratis. Kuponger är giltiga till 30/04/2022, så se till att få ditt spel innan detta datum

