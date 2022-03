Vita Huset vill lösa energibehov med fusionsenergi innan år 2030

Skrivet av Allexz: Inom 30 år! Kärnkraft är dock det säkraste och mest pålitliga sätt att generera energi på som det ser ut idag. Gå till inlägget

Man har alltid sagt "om 30 år". Men inte längre. Nu säger man till år 2030. Det är skillnad att ange ett tidpunkt som ligger närmare än 10 år, eller en diffus tidsram om 30 år.

Kärnkraft säker? Har du sett "Chernobyl" serien? Det fanns stor risk att härdsmältan skulle bränt sig ned till grundvattnet, vilket skulle gjort _hela_ östeuropa obeboeligt för 100 tals miljoner människor under 1000 tals år. Om 100 år från nu så har vi garanterat säker energi, kanske fusion och solceller. Då kommer man vara sur på att folk idag var så dumma att de använde kärnkraft och förstörde hela östeuropa under tusentals år. "Kunde de inte avstått från kärnkraft bara i 100 år, tills vi hunnit utveckla fusion och solkraft? Nu är hela östeuropa obeboeligt under 1000 tals år. Hur smarta var människorna på 2000 talet???". Det finns många exempel på när kärnkraft gått åt skogen. Three Mile Island var väl ett av de värsta. Fukushima för några år sedan var också allvarligt. Titta på Chernobyl TV-serien, så kanske du fattar hur farligt kärnkraft egentligen är.

Kärnkraft ger pålitlig el, men när det går åt pipan så går det rejält åt pipan, det blir rejäla katastrofer. Tusentals dör, stora områden blir obeobeliga under 1000 tals år. Är det värt det? När vindkraft eller solkraft går åt pipan, så lagar man apparaten och inget annat händer. Dessutom är kärnkraft dyrare idag än sol och vindkraft. Då har vi inte räknat med kostnaden att montera ned kärnkraftverken, vilken uppgår till 1.500 miljarder kronor och det tar 120 år bara i England.

https://www.nyteknik.se/energi/det-kravs-120-ar-att-avveckla-...

Hur mycket har de engelska kärnkraftverken genererat i vinst under sina 50(?) år de användes i drift? Har de genererat vinster på 1000 miljarder? Kärnkraftverken kan ju inte ens bära sin egen kostnad, och är en ren förlustaffär. Sol och vind är billigt, och säker. Problemet är att den elen är inte pålitlig. Men det går att lösa på olika sätt.

Det är ungefär som att inte ha ett asteroid program som övervakar farliga asteroider. Oftast behövs inte det. Men om vi inte har ett sånt program, så kommer mänskligheten att dö ut och hela planeten förändras i många många år. Är det bättre att spara in $1 miljard/år och riskera mänsklighetens utdöende? Eller är det bättre att lägga ned $1 miljard/år på asteroid skydds program? Poängen är att även om vissa risker är väldigt osannolika, så när de väl händer så kan de innebära slutet för allt liv. Ska man strunta i de riskerna då? Det är samma resonemang kring kärnkraft - hur i hela friden kan man kalla kärnkraft för säkert? Har du missat alla katastrofer som hänt? Jag fattar inte.

Skrivet av CrazyDriver: Nu kanske jag har missat något, men även om man lyckas få till en fusionsreaktor så måste du väl i princip ha en kärnreaktor också för att kunna få igång fusionsreaktionen? Gå till inlägget

Nej det behöver man inte. De har inget med varandra att göra. Olika saker.

Däremot kräver en vätebomb, en atombomb för att starta reaktionen.