Överföring med bankkort till Binance går inte igenom

Har försökt föra över pengar via bankkort till Binance. Jag tror inte att det är banken som jiddrar då min kollega gjorde en transaktion via samma bank (Skandia) som gick igenom direkt på första försöket. Eventuellt kanske om de låter honom då han har varit kund länge medans jag blev kund typ förra veckan?

Jag får felmeddelanden som säger

- insufficient funds på mitt kort. Ej möjligt då jag har ca 5k på kortet och jag får upp felmeddelandet när jag försöker föra över bara 500kr.

- unable to process - there was a problem processing your payment. please try again later

- ibland står sidan bara och laddar efter att jag signerat med bankid, måste f5'a sidan för att nåt ska hända varpå jag blir nekad.

Någon som vet vad detta kan handla om?