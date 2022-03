A start job for unit UNIT has failed - Manjaro Gnomre

Hej på er experter,

Har ett litet problem som jag försökt hitta lösning på men ej lyckats.

Det är så att ibland när jag startar min dator så får jag ett eller flera felmeddelanden i journalctl som

ser ut enligt följande:

mar 23 19:18:17 xxx systemd[1015]: Failed to start Application launched by gnome-session-binary.

░░ Subject: A start job for unit UNIT has failed

░░ Defined-By: systemd

░░ Support: https://forum.manjaro.org/c/support

░░

░░ A start job for unit UNIT has finished with a failure.

░░

░░ The job identifier is 324 and the job result is failed.

Detta kommer som sagt bara ibland. Vissa starter har jag 0 fel. Ibland kommer 1 och ibland 2 precis likadana.

Jag kan för guds skull inte klura ut vilken unit det är som strular.

Har lagt till en ExecPreStart=/usr/bin/sleep 5 i några systemd service units bara för att

se om det hjälper men har inte lyckats hitta rätt ännu.

Finns det några andra tricks som hjälper mig att hitta vilken unit det är som inte

startar ordentligt?

/S