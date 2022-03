Full tower datorchassi med hög kvalité och genomtänkt design, Phanteks Enthoo Primo. Detta chassi är för dig som behöver mycket plats till vattenkylningsdelar eller bara vill ha ett stort rymligt chassi. Designen är väldigt modulär och kan anpassas för en rad olika konfigurationer. Chassit är enkelt att bygga i, det finns gott om plats att gömma kablar och det är inga problem att få in komponenter av alla storlekar. Phanteks har inkluderat flera dedikerade fästen för radiatorer, vattenreservoarer och vattenpumpar m m så att du enkelt kan bygga en vattenkyld dator. Hårddiskburarna kan flyttas samt tas bort och det finns även en inbyggd fläktkontroller som kopplas in på moderkortet.

Alla medföljande skruvar och tillbehör finns kvar. Skriv gärna till mig om du har någon fråga.

Specifikationer:

Dimensioner: 250mm x 650mm x 600mm (bredd x höjd x djup)

Formfaktor: Full tower

Material: Aluminium och stål

Moderkort support: ATX, EATX, mATX, SSI EEB

Frontpanel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Mic, Hörlurar, LED brytare

Expansionsplatser: 8st

Nätaggregatsplatser: 2st

Externa 5.25": 5st

Interna 3.5": 6st (2st HDD-burar med 3st vardera)

Interna 2.5": 10st (2st HDD-burar med 3st vardera + 2st SSD-vaggor med dubbla platser)

Fläktar_____120mm___140mm

-------------------------------------------

Front:______2st_______2st

Top:________4st_______3st

Side:_______2st_______2st

Rear:_______2st_______1st

Bottom:_____4st_______2st

HDD:_______2st________-

Radiatorer__120mm_______140mm

----------------------------------------------------

Front:_____Up to 240______-

Top:_______Up to 480_____Up to 420

Side:______Up to 240______-

Rear:______120__________140

Bottom:____Up to 480_____Up to 280

