Hjälp/köpråd uppgradering av HP-tg01 "gaming" med begränsad budget

Hej!

Jag har nyligen fått en ny lägenhet efter att ha bott tre år i en möglig, fuktskadad "lägenhet" där det sista tiden var så illa att jag bokstavligen talat fick göra mig av med allt jag ägde. Då detta inkluderade min stationära såg det rätt dystert ut på just den fronten i samband med min flytt, men lyckligtvis har familjemedlemmar ställt upp och köpt en ny dator till mig. Jag säger detta mest då jag annars tänker mig att många kommer att vara något förundrade över min budget och vad jag vill åstadkomma i förhållande till vad som betalats för en dator hos elgiganten, jag gissar att de flesta av er hade kunnat använda samma summa till att bygga ihop något betydligt bättre. Jag befinner mig i en ganska tråkig situation rent allmänt där jag är väldigt begränsad, framförallt ekonomiskt, och skulle därför uppskatta all hjälp med att få den här datorn att bli så bra som möjligt med en ganska tight budget. Vi talar då om ett belopp på ca 2000 kr, möjligtvis lite till om det gör en avsevärd skillnad i prestanda men helst inte då det i princip blir matpengar som offras i det fallet (men det kan ju vara värt det, beroende på hur stor skillnad det gör).

Datorn jag fått hittas på länken nedan:

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/stationar-...

För er som inte gillar länkar kanske det räcker med en kortare beskrivning och det vi har att göra med då är ett litet chassi (HBD 33x15x30 cm) där det bor ett 350W nätagg, en i5 11400 processor / 8GB RAM (2x4GB) / 512GB SSD / GTX 1650 Super (4GB).

Moderkortet är jag lite osäker på, det jag får fram är "HP name: Stark" och SSID 8860.

Det jag vill göra är i första hand att uppgradera minnet samt förbättra kylningen bäst det går, då detta är en dator där temperaturer på 78-80C verkar vara standard om man spelar något spel eller liknande. Sedan vill jag gärna utöka med en SSD till, 512 GB är ju i princip operativsystem + två spel och tre anteckningar. Sedan är jag nog ute och drömmer lite nu, men hade hoppats att man kanske kan överklocka den litegrann om kylningen kommer på plats - men det är något jag har 0 erfaranhet av och ingen koll på alls.

Preliminärt har jag tänkte mig att göra följande

Minne: Plocka bort befintligt minne då det endast finns 2 slots, ersätta med 2x8GB. Om jag inte är helt ute och cyklar så är väl nedan länk ett bra köp(?)

Kingston FURY Beast 2x8GB, DDR4, 3200MHz, CL 16, RGB

https://www.komplett.se/product/1191390/datorutrustning/dator...

Fundering: Är det värt att punga ut lite extra för att få 32GB, eller är det helt överflödigt pga övrig konfiguration och andra anledningar? (Utbilda mig gärna lite om du har tid och lust). Tänker då t.ex.

G.Skill Ripjaws V Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin SDRAM (PC4-25600) DDR4 3200

https://www.amazon.com/G-SKILL-Ripjaws-PC4-25600-Platform-F4-...

Jag är sedan inte 100% säker, men visst är det så att dessa bägge alternativ hade fungerat i datorn trots att det enligt HP:s uppgraderingsinformation står "Supports up to PC4-23400 (DDR4-2933)"? Jag vill minnas att det inte ska vara något problem att ha "högre/bättre", men att det då kanske inte kan utnyttjas fullt ut bara - rätta mig snälla om jag har fel här.

Kylning:

Här finns det nog inte så mycket att välja på, antar att jag behöver nya bättre fläktar, inkl. processorfläkt samt någon kylpasta. Är det någon som kan rekommendera något billigt och bra? Vad jag har lyckats komma fram till så tror jag att några sådana här hade varit ok:

https://www.amazon.com/Noctua-Bearing-NF-B9-redux-1600-PWM/dp...

- rätta mig om jag har fel även här och annars hade jag uppskattat om någon kände till motsvarande fläktar i samma prisklass men i någon svensk butik så man slipper Amazon?

SSD:

Vet inte varför jag gav detta en egen rubrik, men en billig och bra SSD på åtminstone 1TB. Helst 2TB så klart, men risken är nog ganska stor att 2 är mer än vad jag har råd med.

Jag ska inte skriva mycket mer utan är egentligen ute på ganska hal is som det är redan. All form av hjälp/tips, kanske även något ord om överklockningsmöjligheter, skulle vara enormt uppskattat och oerhört betydelsefullt. Jag har försökt researcha och lära mig så mycket som möjligt själv de sista två dagarna, något som med min narkolepsi dessvärre inte har varit särskilt effektivt. Men det är också just pga denna sömnsjukdom som jag är så mån om att försöka få detta till en dator med god livslängd, där jag kan spela även nyare spel om än på lägre grafikinställningar och gärna kunna multitaska mycket, pyssla med lite enklare videoredigering/produktion och eventuellt lite musik med. Vad jag har för dator och vad jag kan göra med den är i princip det som styr min "livskvalitét" till 90% och jag spenderar det mesta av min vakna tid framför skärmen.

Ber om ursäkt om det här blev lite onödigt långt