Monitor inte koppla

Hejsan, jag fick idag en TV som jag tänkte plugga in till min dator så jag har tre skärmar. Jag har sedan tidigare organiserat min sladdhärva och när jag skulle plugga in TV:n var det enklare att bara ta HDMI kabeln från min sekundära skärm och plugga in i TV:n och ta en annan HDMI och plugga in i den sekundära skärmen. Men det funkade inte och ingen av skärmarna fick någon signal. Så jag kopplade tillbaka sladden jag hade i sekundär skärmen i den men då fick jag inte heller någon signal. Jag provade därefter med de 2 HDMI och en DVI kablar jag har i olika kombinationer med TV:n och sekundär skärmen men ingenting ville funka. Jag tänkte det kanske var att sladdarna var sönder men när jag provade att koppla sekundär skärmen till en laptop med en av HDMI kablarna funkade det. Därefter uppdaterade jag mina grafik rutiner (har ett GTX 1080) samt alla som jag kunde tänka mig ha någon koppling till bild portarna. Jag provade även alla såna internet tutorials med att sätta på datorn med skärmen inkopplad och sen starta den. Jag har till och med lätt dammsugit uttagen för att få ut damm. Jag bytte uttag på grafik kortet till den nedre också.

Jag vet ej vad jag ska göra, min sekundär skärm funkade precis, men sen efter jag koppla ur den funkar den inte längre. När jag har HDMI kabeln i skärmen och sätter in den i datorn reagerar den med att lysa upp och ge "HDMI SIGNAL NOT FOUND" och det händer varje gång jag pluggar in och ut den så den känner ju av att något händer.

Ursäkta så lång text

Uppskattar hjälp

Mvh

Crocnik