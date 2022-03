Kan någon skriva ett program åt mig? Uppskatta ditt pris.

Hej!

Först av allt, vet inte om detta är ok - men om det inte är ok så ber jag om ursäkt. Jag behöver ett program och är villig att köpa det som en tjänst (om det inte redan finns motsvarande program redan nånstans). Om detta inte är ok, ta bort denna post.

Det ska vara ett program för att visualisera en komplex social företagsliknande struktur, och programmet ska ha tre delar: bakgrund, porträtt, relationer, och "lista".

Bakgrund: En bakgrundsbild (som t.ex. visar ett land som kontur), som ska kunna vara mkt stor (typ 2x2m eller större). Gärna att en sån "canvas" skapas utifrån storleken på denna .jpg som används som bakgrund. Jag löser denna bakgrundsbild själv, men kontentan är att den ska kunna vara mycket stor.

Porträtt: Sedan olika runda porträtt som man kan skapa, och flyttas över kartan. Porträtten ska kunna laddas upp som .jpg, där programmet gärna omvandlar dem till runda bilder. Porträtten ska vara klickbara för att lagra noter om dem, som tjänst och liknande, alltså en textruta som kan rymma potentiellt mycket text, kanske CV, etc. Porträtten ska också kunna bära olika kategorier, t.ex. "HR" eller "SÄLJ" etc. Porträtten ska kunna skalas, i säg fyra steg, där ett är, säg, 100px, ett är 200px, ett är 300px och ett 500px, som exempel. Sist om porträtten, vill jag att varje möjlig "kategori" som de bär ska visuellt representeras av en synbar tjock cirkel i en ställbar färg. Det innebär att om jag har en bild på "Anna Anka", som är HR, så omges hennes runda porträtt av en röd tjock cirkel (HR). Men samma Anna Anka kanske också bär kategorin "Arbetsledare", och så omges den röda cirkeln även av en annan cirkel, som är (säg) grön (Arbetsledare). Där varje kategori som Anna Anka bär kan visas så, hon kanske är relevant för många kategorier.

Relationer: Porträtten ska kunna relateras till andra porträtt genom linjer i olika färger, som knyter till personerna, dvs linjerna består mellan olika porträtt även om ett eller flera porträtt flyttas. Det ska kunna finnas olika typer av relationer, som representeras av olika färger.

Lista: visar en lista på de olika porträtten, där bilderna inte behövere visas men där olika egenskaper visas. Ungefär som en excelfil, där övre horisontella spalter kan vara "namn, befattning, kategori1, kategori2, etc", och sedan horisontellt listar alla personer efter ovanstående kategorier, typ. Ska också kunna sorteras, så att om man trycker "befattning" sorterar den porträtten i listan enligt befattningar som börjar på A, B, C, etc.

Det hela ska sedan kunna visas, hela kartan, där man kan checka i boxar för vad man vill visa. T.ex. bara "HR"-porträtt, eller bara "röda relationer", osv.

För windows, som en fil eller en mapp av massa grejer som kan lagras och köras från t.ex. separat på en USB-sticka eller vanlig dator.

Är detta begrpligt eller orealistiskt? Är det svårt? Företaget finns ännu strikt taget inte, och därför är budgeten mkt liten. Du får gärna använda programmet som du vill, så länge jag får ett set av filerna som behövs för att köra det och skapa ett eller flera system från min dator.

Fråga: jag fattar inget om sånt här. Men OM man skapade ett sånt här program, med en bakgrundscanvas på säg 2x2m, och 100-1000 porträtt och därutöver relationer, skulle det bli krävande för datorns hårdvara? Och i så fall vilken kaliber på komponenterna skulle behövas för att det ska flyta mkt bra?

Om detta är intressant (och mods inte finner såna här förfrågningar anstötliga - jag kan inget om mjukvara etc), skicka PM med något som liknar en offert eller så. Det behöver inte vara bajsnödigt snyggt etc. Behöver inte ha det på ett tag.