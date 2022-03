Datorn stänger av sig själv

Min dator stänger av sig själv och startar igen några sekunder senare. Jag har haft problemet sen jag köpte ny PSU efter att den gamla gick sönder. Den gamla tror jag inte hade överspänningsskydd och jag funderar på om det kan vara det som spökar med min nya konfiguration. Datorn är ett lapptäcke av nytt och gammalt bestående av följande:

Chassi: Cooler Master Cavalier 3 Svart Chassi, Aluminium Front (2007)

Optisk enhet: Samsung DVD-brännare SH-S183A SATA Black OEM (2007)

HDD: Samsung SpinPoint T133 400GB SATA2 16MB 7200RPM (2007)

Ocz agility 3 120gb ssd (2012)

CPU: Intel core i5 2500k 3.3ghz (2012)

GPU: Geforce gtx 560ti 1gb (2012)

RAM-minnen: Corsair classic 8gb kit pc3-12800 1600mhz (2012)

Moderkort: Asus p8z68-v lx intel z68 4xddr3 socket 1155 atx-14879375 (2012)

PSU: Corsair RM750X (2021)

Årtalen anger när grejerna är köpta. Det som har varit konstigt för mig är att jag inte kan hitta rimliga utlösande faktorer för att datorn stänger av sig. Ibland kan jag spela ett FPS-spel i två timmar utan att den stänger av sig och ibland kan den stänga av sig efter 5 min från uppstart när det är Word eller utforskaren igång. Det verkar gå som i skov, där det finns veckor och månader som är bättre än andra, vilket känns ganska orimligt. Just senaste tre veckorna har varit värst hittills, vilket är anledningen till att jag postar här. Jag kan inte egentligen använda datorn längre (Skriver detta på laptopen). Jag har inte lyckats hitta något vettigt via HWMonitor, det är ibland temperaturer över 80C på vissa grejer, men det sammanfaller inte med avstängningen. Men jag har märkt att precis innan (0,5-5sek) datorn stänger av sig börjar något brumma lågfrekvent, lite likt ljudet som en vibrerande mobiltelefon. Jag körde Speedfan idag och det är förvisso bara en gång och inte upprepade försök, men CPU Fan gick upp från ca 1500 RPM till 2200 RPM och CPU temp sjönk till 14C två sekunder innan datorn stängde av sig. Detta sammanföll med ljudet. CPU Usage-mätarna gick upp från ca 30% över 90% samtidigt som detta. Just RPMen var inte unikt, den hade pendlat innan med mellan typ 1200 och 2200. Jag är verkligen inget proffs på detta och jag kanske inte ger den infon som skulle behövas, men är det någon som får några tankar kring vad som kan vara felet eller hur jag borde gå vidare med felsökningen? Tacksam för svar.

PS. Jag har inte hittat någon tråd som jag tycker besvarar exakt detta. Om det finns får ni gärna hänvisa mig dit.