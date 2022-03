3600x dåligt ex. Går bara till 4050 till 4100 all core. Avändande precision boost

Hej

Jag har nyss äntligen bytt ut min 3600x som hart varigt igång nästan 24/ till en 5900x

CPUn har varigt överklockad och då körde den 4300mhz all core men det var inte stabilt så gick till baks till AMD egna lösning. VID sweetspot ser ut att vara runt 1.050v ett steg under ok två nej. Så där omkring. Brukade inte gå över ca 67-68c i handbrake all core. Lite svårt att testa nu. H105 med 4st Noctua NF-P12 och NT-H2. Så inga inga större problem.

Så är någon intresserad. Släpper den inte under xxxx kr så förbehåller mig rättan att sälja till vem jag vill samt om saker inte går smidigt backa i affären.

Färvänta er inte mer än ca 4325 i random då ni inte överklokar. Cluster 2 är ca max 4100. 4200/var inte kollat på länge. Kändes inte värt det.

Mvh //

Har inte kvitto men är Webhallen's ordernummer 12110776 från 2019-10-30 20:10. Så ja det kan gå att få fram.

Hör av er om ni är intresserade. Tänkte mig någon vecka eller om någon vill hämta så ja snabbare lösning. Men kolla bilderna så jag inte komit it något.

