Gaming / Design PC COREi9 - GEFORCE RTX 2080 SUPER - SAMSUNG 27 Curved QLED

Like new pc, used only 2 months then we switched to IMAC PRO and stopped using the PC.

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO WIFI

Intel Core i9 10850K 3.6 GHz 20MB

ASUS GEFORCE RTX 2080 SUPER

ASUS Thunderbolt ex 3-TR

CORSAIR RM750X 750W 80PLUS GOLD MODULAR

NZXT KRAKEN X62 V2 ALL IN ONE 280MM LIQUID COOLER

SAMSUNG 970 EVO+ 1TB M.2-NVME SSD

CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (4X8) DDR4 2666MHZ

NZXT H500I CASE - MATTE BLACK

Samsung Curved C27HG QLED 144 Hz

I have the original boxes for each component here.

