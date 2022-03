DDR3 ECC Serverminnen

Bytt ut minnen till större moduler så fick lite över.

ECC, DDR3 (fungerar inte på vanliga moderkort, för att vara extra tydlig)

2st av varje, 8GB per minnesmodul, totalt 32GB

2st SK Hynix 8GB DDR3 PC3-12800E ECC UDIMM (HMT41GU7BFR8C-PB)

2st Kingston (HP) 8GB DDR3 PC3-12800E ECC UDIMM (669239-081)

Budgivning gäller alla 4 moduler, har inte tid att skicka 4 olika försändelser, all or nothing

Blir inte priset till en nivå som är intressant läggs de tillbaka i skåpet istället.

Kommer kika annonsen på måndag igen då saker kan postas, endera så postas minnen till någon behövande eller så raderas annonsen.

Läs hela annonsen här