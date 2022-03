Problem att ändra serverns rot-mapp (Httpd/Apache 2)

Håller på att sätta upp en webserver lokalt. Det är HTTPD (Apache 2) på Mac Catalina. La tråden i Linux för jag tror tillämpningen av Httpd/Apache är väldigt lika på Linux och Mac.

Jag försöker ändra www-rooten, alltså mappen servern betraktar som rot, men lyckas inte få till det, har svårt att hitta varför. Söker tips och hjälp.

Sättet jag gör på är att först stänga av server-tjänsten helt, sen gå in med texteditor och öppna "httpd.conf" i serverns installationsmapp. Jag redigerar inställningarna för "DocumentRoot" och "Directory". Samma värde för båda, och sparar.

Jag vill flytta roten till en mapp under default rot-mappen. Default-mappen är /usr/local/var/www/, och jag vill flytta roten till typ /usr/local/var/www/abc/. Jag antar att läs-skrivrättigheterna ärvs från mappen ovanför?

ABC-mappen är skapad och jag har lagt min egna 'index.html' sida där. HTTPDs egna defaultsida är en html-fil som ligger i över-mappen, och är en helt ren sida som det står "It Works!" på. På min egna sida står det "Nu funkar undermappen", så jag kan skilja dom åt.

Redigeringar, sparande och omstart av servern går bra. Jag ser att servern är påslagen, men när jag öppnar localhost i webbläsaren, så visas fortfarande HTTPDs standard-sida "It Works!". Så, då tar jag bort den html-filen helt och startar om både server och webbläsare .. men nej, "It works!"-sidan laddas fortfarande som default-sida, trots att jag ändrat i httpd.conf. Den borde ju läsa min egen sida nu, från ABC-mappen, men servern läser helt enkelt inte från den mapp jag vill den ska betrakta som rot, och vart läser den "It works!" dokumentet ifrån, när jag raderat filen t.o.m.?

Det måste vara något jag missar, men timmar av googling har inte hjälpt. Kan det finnas virtuella länkadresser eller symboliska länkar inom server-strukturen som servern följer, och som ställer till det på något sätt?

Jag är lite ny på Httpd, men ingen nybörjare i övrigt. Jag skulle gärna behöva hjälp att förstå vad jag gör fel. De flesta instruktioner på nätet säger det här ska funka.

Tackar för tips o hjälp