Nu har djävulen blivit religiös (Jag vill (nog) köpa en MAC-dator)

Jag rekommenderar istället macbook air. I princip samma pris och mn får en komplett laptop.

Men du skrev att du jobbar med Nätverksinfrastruktur och virtualisering. Hur kommer då Apple in i bilden?

Appledatorer är för mig mest enkla klienter, dessa klienter kanske har superbra verktyg för att arbete med nätverk och plattformar som azure, aws, exsi etc. Det är mycket möjligt det är så och man därför vill ha macos för vissa kunder har detta.

Men hårdvaran som driver detta os kan i princip vara hur slö som helt, det enda krav är såklart att den orkar driva macos. Jag skulle tro att om man inte kör ett skit på en macbook m1, mer än enbart program/verktyg för att styra en server så räcker 16Gb ram alldeles utmärkt. Ja, vcenter i webbläsare är tungdriven. Men i dagens mått på en ny dator så räknar man det ej ens som en last.