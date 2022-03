Asus Z690 Hero, Qled för VGA problem lyser efter strömavbrott, men inget fel på dator och inga Q koder

Ok efter lite mer trix o fix så löste jag det, man behövde stänga av och slå på skärmen, och sen göra datorn strömlös, verkar vara en del ASUS kort som inte gillar om inte monitorn är på , verkar som starta om skärmen just var den springande punkten på lösningen, för göra burken strömlös igen (utan göra skärmen det) löste inte, (hittade några på google med samma sak)

TLDR "Have you tried to turn it off and on again" gäller även skärmen